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    Rusya’da 5 katlı binada doğal gaz patlaması: 1'i ağır, 4 yaralı

    Tataristan’da 5 katlı bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında binanın 2 katı çöktü.
    • İHA
    • 26.10.2021 - 01:33
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    Rusya’da 5 katlı binada doğal gaz patlaması: 1'i ağır, 4 yaralı

    Rusya’ya bağlı Tataristan’ın Yarçallı kentindeki 5 katlı bir binada akşam saatlerinde doğal gaz patlaması meydana geldi.

    Patlama sonucu binanın 2 katı çökerken, çevrede bulunan araçlar etrafa saçılan beton parçaları nedeniyle hasar gördü.

    Bölgeye Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı kurtarma ekipleri ve ambulanslar yönlendirilirken, binadan 32 kişinin tahliye edildiği aktarıldı.

    Rusya’da 5 katlı binada doğal gaz patlaması VİDEO

    4 DAİRE TAMAMEN ÇÖKTÜ

    Toplam 4 dairenin tamamen çöktüğü binada arama-kurtarma çalışmaları sonucu enkaz altından 4 kişinin çıkartıldığı ve çalışmaların devam ettiği bildirildi.

    1'İ AĞIR, 4 YARALI

    Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, enkaz altından çıkarılan 1 kişinin durumunun ağır olduğu, diğer 3 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

    Rusya’da 5 katlı binada doğal gaz patlaması: 1 i ağır, 4 yaralı #1

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