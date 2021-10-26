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- Rusya’da 5 katlı binada doğal gaz patlaması: 1'i ağır, 4 yaralı
Rusya’da 5 katlı binada doğal gaz patlaması: 1'i ağır, 4 yaralı
- İHA
- 26.10.2021 - 01:33
Rusya’ya bağlı Tataristan’ın Yarçallı kentindeki 5 katlı bir binada akşam saatlerinde doğal gaz patlaması meydana geldi.
Patlama sonucu binanın 2 katı çökerken, çevrede bulunan araçlar etrafa saçılan beton parçaları nedeniyle hasar gördü.
Bölgeye Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı kurtarma ekipleri ve ambulanslar yönlendirilirken, binadan 32 kişinin tahliye edildiği aktarıldı.
Rusya’da 5 katlı binada doğal gaz patlaması VİDEO
4 DAİRE TAMAMEN ÇÖKTÜ
Toplam 4 dairenin tamamen çöktüğü binada arama-kurtarma çalışmaları sonucu enkaz altından 4 kişinin çıkartıldığı ve çalışmaların devam ettiği bildirildi.
1'İ AĞIR, 4 YARALI
Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, enkaz altından çıkarılan 1 kişinin durumunun ağır olduğu, diğer 3 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.