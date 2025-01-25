Rusya'da 8 ve 13 yaşındaki çocuklar evlendirildi

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Çocuk gelin vakalarının artış gösterdiği Rusya'da yeni bir olay daha yaşandı.

Roman topluluklarının daha yoğunluklu bulunduğu Astrahan bölgesinde 13 yaşındaki bir kız çocuğu, annesinin zoruyla evlendirildi.

GELİN 13, DAMAT 8 YAŞINDA

Roman olduğu belirtilen anne, aile dostu olan bir kadının 8 yaşındaki oğlu ile kendi kızını evlendirdi.

Düğün sırasında çekilen görüntülerde, beyaz gelinlikli kız çocuğu ile lacivert takım elbiseli erkek çocuğunun isteksizce dans ettiği görülüyor. Aralarındaki boy farkı nedeniyle zorlanan çocukların dansı sırasında konuklar alkış tutarken, ortamda renkli ışıklar ve havai fişekler dikkat çekiyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Rusya Devlet Duması Aile Koruma Komitesi Başkanı Nina Ostanina, olaya sert tepki göstererek, "Rus vatandaşı olan herkes ülke yasalarına uymak zorunda. Roman olmayan aileleri çocuk istismarı nedeniyle cezalandırırken, bu duruma göz yumamayız" dedi.

Rusya'da evlilik yaşı 18 olarak belirleniyor ve sadece özel durumlarda 16 yaşındakilere yerel makamların onayıyla izin veriliyor. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.