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    Rusya'da askeri tatbikat sırasında kaza: 2 ölü

    Gemiye iniş yapmak isteyen 2 ulusal muhafız, helikopterden sarkıtılan halattan düşerek yaşamını yitirdi. Olay anı ise kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 22.05.2021 - 15:11
    • Güncelleme : 22.05.2021 - 15:17
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    Rusya'da askeri tatbikat sırasında kaza: 2 ölü

    Rusya Federasyonu Ulusal Muhafızları’nın, (Rosgvardiya) Murmansk bölgesindeki birimleri tarafından bir tatbikat gerçekleştirildi.

    Eğitim alan ulusal muhafızların helikopterler ile gemiye çıkarma yapıp gemiyi ele geçirerek teröristleri etkisiz hale getirilmesi ve kontrolü sağlamaları planlanıyordu.

    2 ULUSAL MUHAFIZ HALATTAN DÜŞEREK ÖLDÜ

    İki ulusal muhafız helikopterden sarkıtılan halatlardan inişe geçtiği sırada gemiye yaklaşık 15 metre kala aşağıya düştü. Muhafızların olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilirken, o anlar tatbikatı görüntüleyen bir kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

    Ülke gündemine oturan olayın ardından ilk açıklama Murmansk bölge ofisi tarafından geldi. Yaşanan kaza doğrulanırken, hayatını kaybeden 2 muhafızın ailelerine destek sağlanacağı belirtildi. Kazanın nedenine dair soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

    Rusya'da askeri tatbikat sırasında feci kaza

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