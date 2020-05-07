Rusya’da bir günde 11 bin 231 yeni vaka tespit edildi

Rusya’da bir günde 11 bin 231 yeni vaka tespit edildi

Rusya’da koronavirüs salgınında yeni vaka sayısında rekor kırıldı. Son 24 saatte 11 bin 231 vaka kayıtlara geçti.

Çin'de ortaya çıkarak dünya geneline yayılan koronavirüs salgınında Rusya'da bilanço artıyor.

Son 24 saatte 11 bin 231 yeni vakanın görülmesi ile bir günlük vaka sayısında yine rekor kırıldı.

TOPLAM VAKA SAYISI 177 BİN 160

Ülkede toplam vaka sayısının 177 bin 160'a ulaştığı bildirildi. Ülkede koronavirüsten son 24 saatte 88 kişinin hayatını kaybetmesi ile ölü sayısının 1.625’e ulaştığı açıklandı.

Rusya'da salgının merkezi haline gelen Moskova’da 85 bin 973 vaka ve 866 ölüm bulunuyor.

Koronavirüs, dünya çapında 3 milyon 834 binden fazla insana bulaştı.