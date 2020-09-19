Rusya'da çöken balkon iki kadının üzerine düştü

Üçüncü kattaki balkonun çökmesi sonucu yaralanan iki kadın, hastaneye kaldırıldı.

Rusya’nın Korsakov şehrine bağlı Sahalin kasabasında, bir binanın 3. katındaki balkon, kaldırımda yürüyen iki kadının üzerine düştü.

Çevrede bulunanlar kadınların üzerindeki molozları kaldırarak, ilk yardımı yaptı.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Yerde acılar içinde kıvranan 2 kadın için olay yerine ambulans gönderildi. Hastaneye kaldırılan kadınların sağlık durumlarının iyiye gittiği ve yaralanma şiddetinin orta düzeyde olduğu öğrenildi.

Yaşanan kazanın ardından belediye ekiplerinin bölgede temizlik yaptığı ve balkonu çöken binada dayanıklılık testlerine başlandığı açıklandı.

Rusya'da çöken balkon yoldan geçenlerin üzerine düştü

YAYA TRAFİĞİNE KAPATILDI

Balkonu kopan binanın eski bir bina olduğu ve güvenlik açısından binanın altından geçen kaldırımın yaya trafiğine kapatıldığı belirtildi. Binada yapılacak olan testlere göre tekrar kaldırımın yaya trafiğine açılabileceği öğrenildi.