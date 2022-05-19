Rusya’da döviz satışlarında kısıtlamalar kalktı

Rusya Merkez Bankası, dolar ve euro hariç vatandaşlara yönelik tüm nakit döviz satışlarının tekrar serbest bırakıldığını bildirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya Şubat ayında başlattığı savaş, şiddetini artırarak devam ediyor.

Rus ordusu, Ukrayna'nın kararlı direnişiyle karşı karşıya.

Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından Rus rublesi dolar karşısında değer kaybı yaşamış, Putin krizi ele almak için Rus vatandaşlarına ve şirketlere döviz cinsinden dış borç vermelerini ve Rusya dışındaki banka hesaplarına döviz yatırmalarını yasaklamıştı.

Döviz kısıtlaması kaldırıldı

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan yeni açıklamaya göre, bu yasak kaldırıldı.

Dolar ve euro hariç vatandaşlara yönelik tüm nakit döviz satışlarının tekrar serbest bırakıldığını bildirdi.

Ülkedeki rezervler sayesinde kısıtlamaların hafifletilmesine karar verildiği belirtildi

AA'nın haberine göre, Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki bankalarda bulunan döviz rezervleri sayesinde, nakit döviz işlemlerindeki kısıtlamaların hafifletilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlara dolar ve euro dışında tüm nakit döviz birimlerindeki satışların artık serbest bırakıldığı kaydedildi.

Dolar ve euro yasağının da Eylül ayında kalkması bekleniyor

Dolar ve euroya yönelik kısıtlamaların da 9 Eylül’de kaldırılması bekleniyor.