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    Rusya'da Duma, ilhak yasalarını onayladı

    Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesine ilişkin yasaları kabul etti.
    • 03.10.2022 - 17:43
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 17:51
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    Rusya'da Duma, ilhak yasalarını onayladı

    Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde yapılan referandum sonuçları dünya tarafından tanınmasa da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bölgeleri Rusya'ya ilhak eden kararı imzaladı.

    Rusya destekçisi ülkeler dışında tanınmayan bu karar için resmi adımlar atılmaya devam ediliyor.

    İlhak yasası onaylandı

    Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da düzenlenen oturumda, bölgelerin Rusya'ya bağlanmasıyla ilgili yasalar görüşüldü.

    Söz konusu yasalar, Duma'daki oylamada milletvekillerinin oy birliğiyle kabul edildi.

    "Batı'nın planları gerçekleşmeyecek"

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, burada yaptığı konuşmada, Kırım'ın 2014'te Rus topraklarına dahil edildiğini belirterek, "Bu süreç, Rus topraklarının yeniden birleşmesinin mantıklı bir devamı oldu." diye konuştu.

    ABD'nin, Ukrayna'yı Rusya ile savaş aracına dönüştürdüğünü ifade eden Lavrov, bunun "Adolf Hitler'in Sovyetler Birliği'ne karşı hareket etmesine benzediğini" belirterek "O zaman olduğu gibi, şimdi de Batı'nın planları gerçekleşmeyecek." dedi.

    Lavrov, "hayali olmayan" tehditlere karşılık verdiklerini ve Rus sınırlarını koruduklarını söyledi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesine yönelik belgeleri 30 Eylül'de imzalamıştı.

    Rusya da Duma, ilhak yasalarını onayladı #1


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