Rusya'da en yüksek vaka ve ölüm sayısı

Rusya'da en yüksek vaka ve ölüm sayısı

Koronavirüs salgınında son 24 saatte 31 bin 299 yeni vakanın tespit edildiği Rusya’da 986 kişi hayatını kaybetti. Ülkede, salgının başından bu yana en yüksek vaka ve ölüm sayısı kayıtlara geçti.

Rusya'da koronavirüs salgınında ölüm ve vaka sayılarındaki endişe verici artış devam ediyor.

Rusya Koronavirüs ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saate 31 bin 299 yeni vakanın tespit edildiği, 986 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

CAN KAYBI SAYISI 220 BİN 315'E YÜKSELDİ

Son verilerle birlikte ülke genelinde toplam vaka sayısının 7 milyon 892 bin 980'e, can kaybı sayısının ise 220 bin 315'e ulaştığı aktarıldı.

İyileşenlerin sayısı ise son 24 saatte 21 bin 670 artarak 6 milyon 937 bin 756'ya yükseldi.

BAŞKENT MOSKOVA’DA 6 BİNDEN FAZLA YENİ VAKA

Son 24 saatte başkent Moskova'da 6 bin 712, ülkenin en büyük ikinci kenti St. Petersburg'da ise 2 bin 345 yeni vaka tespit edildi.

Rusya'da nüfusunun yaklaşık üçte biri koronavirüse karşı tamamen aşılanırken, kamuoyu yoklamaları ülkenin yarısından fazlasının aşı yaptırmayı planlamadığını gösteriyor.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Murashko sağlık sisteminin büyük bir baskı altında olduğuna dikkat çekerek, aşıya karşı şüphe duyan Ruslara aşı olma çağrısında bulundu