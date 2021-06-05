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    Rusya'da fren yerine gaza basınca satış ofisine daldı

    Oto galeri personeli, fren yerine gaza basması sonucu satış ofisine daldı.
    • İHA
    • 05.06.2021 - 04:30
    • Güncelleme : 05.06.2021 - 04:48
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    Rusya'da fren yerine gaza basınca satış ofisine daldı

    Rusya’nın başkenti Moskova’da araç bakımı da yapan bir oto galeride personelin dikkatsizliği kazaya yol açtı.

    Oto galeriye bırakılan aracın bakım işlemlerinin tamamlanmasının ardından çalışanlardan biri aracı binanın dışına çıkarmak için direksiyona geçti.

    FRENLE GAZI KARIŞTIRDI

    Personelin, fren yerine gaza basması sonucu araç hızla duvara çarptı.

    Çarpmanın şiddetiyle duvar parçalanırken, araç satış ofisine daldı. Satış ofisindeki müşterilere hizmet verildiği sırada içeri dalan araç büyük paniğe neden oldu.

    Oto galeride ve aracın kaportasında maddi hasar meydana geldi.

    Rusya'da fren yerine gaza basınca satış ofisine daldı VİDEO

    O ANLAR KAMERADA

    Araç daha sonra satış ofisinden çıkarılırken, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri kamuoyu ile paylaşıldı. Kazada sürücü dahil kimsenin yaralanmadığı, aracın tamiratının da oto galeri tarafından yapılacağı öğrenildi.

    Rusya da fren yerine gaza basınca satış ofisine daldı #1

    Rusya da fren yerine gaza basınca satış ofisine daldı #2

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