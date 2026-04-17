İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes başladı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan'ın bu gece başlayacak 10 günlük bir ateşkes konusunda mutabık kaldığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini belirterek Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.

Lübnan ile İsrail arasında 10 gün süreyle geçerli olacak ateşkes, Lübnan yerel saatiyle 00.00 itibarıyla yürürlüğe girdi ve İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalar durdu.

Taraflar arasındaki çatışmalar ateşkes öncesindeki saatlerde de devam etti.

TRUMP: GÖRÜŞME İKİ HAFTA İÇİNDE GERÇEKLEŞEBİLİR

Ateşkes başlamadan önce Beyaz Saray'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada İsrail ile Lübnan arasında Washington'da yapılacak bir görüşmenin iki hafta içinde gerçekleşebileceğini söyleyen Trump, ateşkese Hizbullah'ın da riayet edeceğini ve İsrail ile Lübnan arasındaki bir barış anlaşmasını yakında Tahran ile yapılacak bir anlaşmanın takip edeceğini umduğunu ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada ise 10 günlük ateşkesin 'İsrail ile Lübnan arasında kalıcı bir güvenlik ve barış anlaşmasına yönelik iyi niyetli müzakerelere imkan sağlamak amacıyla' uygulandığı kaydedildi.

10 günlük ateşkes süresinin müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi ve Lübnan'ın egemenliğini etkin bir şekilde tesis edebildiğini göstermesi halinde tarafların karşılıklı mutabakatı ile uzatılabileceği de belirtildi.

İSRAİL İŞGALİ ALTINDAKİ BÖLGENİN GELECEĞİ BELİRSİZ

İsrail güçlerinin 16 Mart'ta Lübnan topraklarının yüzde 10'unu kapsayan alanı hedef alarak başlattığı ve Litani Nehri üzerindeki köprülerin yıkılması dahil sivil altyapıya büyük zarar vererek bölgeyi fiilen ülkenin geri kısmından kopardığı işgal hareketinin devam edecek olması savaş nedeniyle bölgeyi terk etmek zorunda kalan Lübnanlı sivillerin durumu hakkında soru işaretlerine neden oldu.

Güneyde yaşayanların evlerine geri dönmelerine ne zaman izin verileceği bilinmezken Lübnan ordusu bölgede yaşayanlara güneydeki köylere dönmekten kaçınmaları ve 'İsrail işgal güçlerinin ilerlediği bölgelere yaklaşmamaları' yönünde uyarıda bulundu.