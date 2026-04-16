İsrail Başbakanı Netanyahu: 10 günlük ateşkesi kabul ettik

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan'ın bu gece başlayacak 10 günlük bir ateşkes konusunda mutabık kaldığını bildirdi.

Paylaştığı video mesajında Trump'ın duyurduğu Lübnan'da geçici ateşkese ilişkin açıklamalarda bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, duyurulan ateşkese rağmen Lübnan'da işgal ettikleri bölgede kalmaya devam edeceklerini vurguladı.

"10 GÜNLÜK ATEŞKESİ KABUL ETTİK"

İsrail ordusunun işgalini sürdüreceği bölgenin yalnızca 2 Mart öncesinde konuşlu olduğu 5 nokta olmadığını söyleyen Netanyahu, bunun aynı zamanda 'denizden başlayıp Dov Dağı (Şeba Çiftlikleri) ve Hermon Dağı (Cebel eş-Şeyh) yamaçlarına, Suriye sınırına kadar uzanan yaklaşık 10 kilometre genişliğinde' bir bölge olduğunu belirtti.

Netanyahu, ABD'nin başkenti Washington’da iki ülkenin büyükelçileri arasında yapılan toplantıda ele alınan anlaşmayı ilerletmek için 10 günlük ateşkesi kabul ettiklerini ileri sürdü.

Lübnan ile görüşmelerde iki temel taleplerinin olduğunu savunan Netanyahu, bunların Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve sürdürülebilir barış anlaşması olduğunu iddia etti.

MUHALEFETTEN ATEŞKES TEPKİSİ

İsrail muhalefeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın Lübnan'da 10 günlük ateşkese varıldığını açıklamasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi.

İsrail'de ana muhalefet partisi Gelecek Var'ın lideri Yair Lapid, yaptığı paylaşımda Netanyahu hükümetinin vaatlerini yerine getiremediğini belirterek Lübnan'daki çatışmanın sadece 'Kuzey'deki yerleşimlerde tehdidin kalıcı olarak kalkmasıyla' son bulabileceğini ileri sürerek bunu kendi hükümetlerinde yapacaklarını söyledi.

İsrail Evimiz Partisi'nin lideri Avigdor Liberman ise ateşkese karşı olduğunu, "Lübnan'daki ateşkes, kuzey sakinlerine ihanettir" sözleriyle ifade ederek hükümete yüklendi.

Ateşkesin kabul edilemez olduğunu savunan Liberman, İsrail hükümetinin Hizbullah'a toparlanması için zaman tanıdığını ve savaştan sonuç almadan bitirilmemesi gerektiğini ileri sürdü.

SOL EĞİLİMLİ LİDERLERDEN ATEŞKESE DESTEK

Sol eğilimli Demokratlar Partisi'nin lideri Yair Golan, ateşkesin doğru bir adım olduğunu belirtirken mevcut hükümetin 'liderlik etmek yerine yine birilerinin peşinden sürüklendiğini' kaydetti.

Golan, ateşkesin İsrail'e dayatıldığını ve dış baskının sonucunda Netanyahu hükümetinin ateşkesi kabul etmek zorunda kaldığına işaret etti.

Netanyahu'nun bu sene yapılacak seçimlerdeki en büyük rakiplerinden biri olarak gösterilen eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in henüz bir açıklama yapmaması dikkati çekti.