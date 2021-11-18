Rusya'da soğuk hava koşullarına rağmen ilk kez mektup ve kargo paketleri drone ile teslim edildi.

Rusya'da özellikle kış mevsimlerinde elverişsiz hava koşulları nedeniyle posta ve kargoların teslimatlarında yaşanan gecikmelere çözüm arayan posta şirketi, çözümü drone kullanmakta buldu.

Şirket, posta ve kargo deneme teslimatını ilk kez drone ile yaptı.

SH-350 tipi İnsansız Hava Aracı’nın (İHA) kullanıldığı ilk teslimat, Rusya'nın en fazla kar yağışı alan Yamal-Nanents Özerk Bölgesinin Salehaed kentinde gerçekleştirildi.

ARAÇ İÇİNDEN KUMANDAYLA YÖNLENDİRİLDİ

İHA'ya toplam 100 kiloluk mektup ve kargo kolisi yüklendi. Bir araç içerisine kurulan kumanda merkezinden yönlendirilen drone kaldırılarak, ren geyikleriyle ünlü Priuralsky ilçesine bağlı Aksarka köyüne gönderildi.

Saatte 90 kilometre hıza ulaşarak 5 saat boyunca yaklaşık 150 kilometre uçuş yapabilen drone, bu testte 100 kilometreyi aşkın bir mesafe kat ederek testi başarıyla geçti.

KARGO DAĞITIMINDA 'DRONE' KULLANILACAK

Rus postası ülkenin ilk drone ile posta ve kargo taşımacılığı testinin başarıyla gerçekleştiğini, tüm testlerden sonra ülke genelinde posta dağıtımı için drone kullanılacağını duyurdu.

Rusya'da kargo paket teslimatında drone kullanıldı