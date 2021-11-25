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    Rusya'da kısıtlamalar protesto ediliyor: Meclise girmeye çalıştılar

    Çelyabinsk kentinde koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan QR kodu ile giriş zorunluluğuna karşı çıkan bir grup, yerel meclisi basmaya çalıştı.
    • İHA
    • 25.11.2021 - 17:38
    • Güncelleme : 25.11.2021 - 18:03
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    Rusya'da kısıtlamalar protesto ediliyor: Meclise girmeye çalıştılar

    Rusya'da koronavirüs salgınının yayılması üzerine bazı önlemler, bölgesel bazda yeniden uygulanmaya başladı.

    Çelyabinsk kentinde devlet daireleri ve alışveriş merkezleri gibi kapalı alanlarda zorunlu olan QR kod uygulamasına tepki gösterenler, yerel meclisi basmaya çalıştı.

    Çoğunluğu kadınlardan oluşan bir grup, meclis binasının kapısında toplanıp, bina girişindeki turnikelerden içeriye girmek istedi.

    KADINLAR, GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE SALDIRDI

    Çıkan arbedede bazı kadınlar, güvenlik görevlilerini darbetti.

    Protestocuların önüne set oluşturan güvenlik güçlerinin turnikelerden geçilmesine izin vermemesi üzerine göstericiler, bir süre sonra binayı terk etmek zorunda kaldı.

    Rusya'da kısıtlamalara karşı çıkan grup yerel meclisi basmaya çalıştı VİDEO

    Rusya da kısıtlamalar protesto ediliyor: Meclise girmeye çalıştılar #1

    Rusya da kısıtlamalar protesto ediliyor: Meclise girmeye çalıştılar #2

    Rusya da kısıtlamalar protesto ediliyor: Meclise girmeye çalıştılar #3

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