Rusya’da kontrolden çıkan araç evin odasına ok gibi saplandı

Rusya’da kontrolden çıkan araç evin odasına ok gibi saplandı

Bir otomobil evin çocuk odasına çarparak duvarda asılı kaldı. Olayda 2 yaşındaki çocuk, kıl payı yara almadan kurtuldu.

Rusya'ya bağlı federe cumhuriyet olan Buryatya'nın Suja kentinde 59 yaşındaki bir sürücü, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek, bir evin çocuk odasına çarptı.

ASILI KALDI

Çarpmanın etkisiyle otomobil, evin duvarında asılı kaldı.

Kazada, araç sürücüsü ve araç içindeki genç bir yolcunun yaralandığı ifade edildi. Yetkililer, yaralıların hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

2 YAŞINDAKİ ÇOCUK ŞANS ESERİ KURTULDU

Öte yandan görgü tanıkları, aracın asılı kaldığı evin odasında iki yaşındaki bir çocuğun kaldığını, şans eseri durumunun iyi olduğu belirtildi.

Rusya’da kontrolden çıkan araç evin odasına ok gibi saplandı ViDEO