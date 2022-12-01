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    Rusya'da metroda telefonla konuştuğu için bıçaklandı

    Moskova'daki metroda bir kadın, telefonla yüksek sesle konuştuğu gerekçesiyle başka bir kadın yolcuyu yüzünden bıçakladı.
    • 01.12.2022 - 17:47
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 18:08
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    Rusya'da metroda telefonla konuştuğu için bıçaklandı

    Rusya'nın başkenti Moskova'daki Govorovo metro istasyonundan Minskaya'ya giden metroda bir kadın, telefonla konuştuğu için bir başka kadın yolcu tarafından yüzünden bıçaklandı.

    Rusya İçişleri Bakanlığı Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, 50 yaşındaki saldırganın, kısa süre içerisinde yakalandığı ve öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanacağı belirtildi.

    Hayati tehlikesi yok

    Yüzüne bıçak darbesi alan kadın yolcuya da metro istasyonunda ilk müdahalenin yapıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı.

    Görüntüler bakanlık tarafından paylaşıldı

    İHA'nın haberine göre bakanlık tarafından paylaşılan görüntüde, saldırganın kadın yolcuyu bıçaklamasının ardından metrodan inerek uzaklaştığı görüldü.

    Rusya'da metroda telefonla konuştuğu için bıçaklandı VİDEO

    Rusya da metroda telefonla konuştuğu için bıçaklandı #1

    Rusya da metroda telefonla konuştuğu için bıçaklandı #2

    Rusya da metroda telefonla konuştuğu için bıçaklandı #3


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