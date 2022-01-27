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    Rusya'da öldü sanılan adam morgda uyandı

    Sedye üzerinde morgda bekletilen bir cesedin uyanıp ayağa kalktığı anlar, izleyenleri hayrete düşürdü.
    • Haber Merkezi
    • 27.01.2022 - 11:18
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 12:05
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    Rusya'da öldü sanılan adam morgda uyandı

    Rusya'da yaşayan bir sosyal medya kullanıcısı, son paylaşımıyla ülke gündemine oturdu.

    Görüntülerde, Tver kentinde bulunduğu iddia edilen bir morga yer verildi.

    MORGDA HAYATA DÖNEN CESET

    Sedye üzerinde beyaz örtü altında yatan cesedin, bir anda canlandığı görüldü. Üzerindeki örtüyü kaldırarak ayağa kalkmaya çalışan Rus, vücudunun kaskatı kesilmesiyle güçlükle hareket edebildi. Ayağa kalktıktan sonra birkaç adım atan adam, daha sonra ise sedyeden destek almaya başladı.

    SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

    Akıllara durgunluk veren olay ise sosyal medyayı karıştırdı. Bazı kullanıcılar videonun gerçek olmadığını öne sürerken, kısa sürede hızla yayılan görüntü 4 binden fazla izlenme aldı.

    İşte o anlar...

    Rusya'da öldü sanılan adam morgda uyandı

    Rusya da öldü sanılan adam morgda uyandı #1

    Rusya da öldü sanılan adam morgda uyandı #2

    Rusya da öldü sanılan adam morgda uyandı #3


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