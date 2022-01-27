Sedye üzerinde morgda bekletilen bir cesedin uyanıp ayağa kalktığı anlar, izleyenleri hayrete düşürdü.

Rusya'da yaşayan bir sosyal medya kullanıcısı, son paylaşımıyla ülke gündemine oturdu.

Görüntülerde, Tver kentinde bulunduğu iddia edilen bir morga yer verildi.

MORGDA HAYATA DÖNEN CESET

Sedye üzerinde beyaz örtü altında yatan cesedin, bir anda canlandığı görüldü. Üzerindeki örtüyü kaldırarak ayağa kalkmaya çalışan Rus, vücudunun kaskatı kesilmesiyle güçlükle hareket edebildi. Ayağa kalktıktan sonra birkaç adım atan adam, daha sonra ise sedyeden destek almaya başladı.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

Akıllara durgunluk veren olay ise sosyal medyayı karıştırdı. Bazı kullanıcılar videonun gerçek olmadığını öne sürerken, kısa sürede hızla yayılan görüntü 4 binden fazla izlenme aldı.

İşte o anlar...

Rusya'da öldü sanılan adam morgda uyandı