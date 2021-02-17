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    Rusya'da otoyola çığ düştü, Türk şoförler mahsur kaldı

    Vladikavkaz kenti yakınlarında saatlerce yardım bekleyen Türk şoförlerden biri, bulunduğu bölgeyi cep telefonuyla kaydetti.
    • DHA
    • 17.02.2021 - 18:58
    • Güncelleme : 17.02.2021 - 19:29
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    Rusya'da otoyola çığ düştü, Türk şoförler mahsur kaldı

    Rusya’nın güneybatısındaki Kuzey Osetya Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti olan Vladikavkaz kenti yakınlarında, çığ felaketi yaşandı.

    Otoyola düşen çığ nedeniyle çok sayıda tır ve otomobilin yollarda mahsur kaldığı bildirildi.

    ARALARINDA TÜRK ŞOFÖRLER DE VAR

    Mahsur kalanların arasında Türk şoförlerinin de bulunduğu öğrenildi. Karlar altında kalan bir şoför ise o anları cep telefonuyla kayda aldı.

    Vladikavkaz kentinde kar kalınlığının 25 cm'in üzerinde olduğu, termometrelerin eksi 17'ye kadar düştüğü belirtildi.

    Rusya'da otoyola çığ düştü, Türk şoförler mahsur kaldı

    Rusya da otoyola çığ düştü, Türk şoförler mahsur kaldı #1

    Rusya da otoyola çığ düştü, Türk şoförler mahsur kaldı #2

    Rusya da otoyola çığ düştü, Türk şoförler mahsur kaldı #3

    Rusya da otoyola çığ düştü, Türk şoförler mahsur kaldı #4

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