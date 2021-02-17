Vladikavkaz kenti yakınlarında saatlerce yardım bekleyen Türk şoförlerden biri, bulunduğu bölgeyi cep telefonuyla kaydetti.

Rusya’nın güneybatısındaki Kuzey Osetya Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti olan Vladikavkaz kenti yakınlarında, çığ felaketi yaşandı.

Otoyola düşen çığ nedeniyle çok sayıda tır ve otomobilin yollarda mahsur kaldığı bildirildi.

ARALARINDA TÜRK ŞOFÖRLER DE VAR

Mahsur kalanların arasında Türk şoförlerinin de bulunduğu öğrenildi. Karlar altında kalan bir şoför ise o anları cep telefonuyla kayda aldı.

Vladikavkaz kentinde kar kalınlığının 25 cm'in üzerinde olduğu, termometrelerin eksi 17'ye kadar düştüğü belirtildi.

Rusya'da otoyola çığ düştü, Türk şoförler mahsur kaldı