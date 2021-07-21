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    Rusya'da polisin evinden altın klozet çıktı

    Düzenlenen rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan Stavropol Trafik Şubesi Müdürü Aleksey Safanov'un saray yavrusu evinde yapılan aramada, lüks araçlar ve altın kaplama klozetler görüldü.
    • İHA
    • 21.07.2021 - 09:24
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    Rusya'da polisin evinden altın klozet çıktı

    Rusya'da düzenlenen bir rüşvet operasyonunda polis ekiplerinin karşılaştıkları manzara, görenleri hayrete düşürdü.

    Rusya'da polis ekipleri tarafından düzenlenen bir rüşvet operasyonunda, Rusya İçişleri Bakanlığına bağlı Stavropol Trafik Şubesi Müdürü Aleksey Safanov ve emri altında çalışan 35’ten fazla trafik polisini gözaltına alındı.

    Operasyon kapsamında Safanov’un evinde yapılan aramalarda ise ortaya çıkanlar dudak uçuklattı.

    Rusya da polisin evinden altın klozet çıktı #1

    EVİNDEN ALTIN KOLZET ÇIKTI

    Sahip olduğu Lüks araçların yanı sıra, Safanov’un kendine ev değil resmen bir yavru saray inşa ettiği ve hatta evde yer alan tuvaletlerin bile altın kaplama olduğu ortaya çıktı.

    Rusya'da polisin evinden altın klozet çıktı VİDEO


    Rusya da polisin evinden altın klozet çıktı #2

    MAFYAYLA ÇALIŞTI

    Ayrıca operasyonda Safanov’un, rütbesini ve yetkisini aşan olaylara karıştığı, mafya organizasyonlarıyla bağlantısı olduğu ve yaptığı işler karşılığında para aldığı belirlendi.

    Rusya da polisin evinden altın klozet çıktı #3

    35 POLİSE DAHA SORUŞTURMA

    Polis operasyonun ardından Safanov ve beraberindeki 35’ten fazla polis hakkında ise soruşturma başlattı.

    Rusya da polisin evinden altın klozet çıktı #4

    Rusya da polisin evinden altın klozet çıktı #5

    Rusya da polisin evinden altın klozet çıktı #6

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