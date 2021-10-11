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- Rusya'da sahte alkolden ölenlerin sayısı artıyor
Rusya'da sahte alkolden ölenlerin sayısı artıyor
- İHA
- 11.10.2021 - 08:06
- Güncelleme : 11.10.2021 - 09:23
Rusya’nın Orenburg bölgesinde, sahte alkol nedeniyle can kaybı sayısı artıyor.
Rusya Sağlık Bakanlığının son yaptığı resmi açıklamaya göre, geçtiğimiz perşembe akşamından bu yana zehirlenme şikayetiyle hastaneye kaldırılan 32 kişi hayatını kaybetti.
Hastanelerde tedavi gören kişi sayısının ise 64'e ulaştığı ifade edildi.
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Rusya Soruşturma Komitesi, sahte alkol üreten tesisin sahibi ve 8 çalışanının gözaltına alındığını, 4’ünün tutuklandığını açıkladı.
Hastanelerde tedavi altında tutulan bazı kişilerin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Orenburg bölge idaresi yaşanan zehirlenme hadiseleriyle ilgili kriz masası oluşturdu.
SAHTE İÇKİLERDEN NUMUNELER ALINDI
Bölgenin kolluk kuvvetleri tarafından alkollerin satıldığı noktalara baskınlar yapılmaya devam ettiği ve ele geçirilen sahte içkilerden de numuneler alındığı öğrenildi.
Bölge idaresi ayrıca yasal olmayan içkilerin tüketilmemesi konusunda halka çağrılar yapmaya devam ederken, olayla ilgili soruşturmanın genişletilerek sürdüğü açıklandı.