Rusya'da sahte alkolden ölenlerin sayısı artıyor

Sahte alkol nedeniyle ölenlerin sayısı 32'ye yükselirken, hastanelerde tedavi altındaki kişi sayısı 64 olarak açıklandı.

Rusya’nın Orenburg bölgesinde, sahte alkol nedeniyle can kaybı sayısı artıyor.

Rusya Sağlık Bakanlığının son yaptığı resmi açıklamaya göre, geçtiğimiz perşembe akşamından bu yana zehirlenme şikayetiyle hastaneye kaldırılan 32 kişi hayatını kaybetti.

Hastanelerde tedavi gören kişi sayısının ise 64'e ulaştığı ifade edildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Rusya Soruşturma Komitesi, sahte alkol üreten tesisin sahibi ve 8 çalışanının gözaltına alındığını, 4’ünün tutuklandığını açıkladı.

Hastanelerde tedavi altında tutulan bazı kişilerin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Orenburg bölge idaresi yaşanan zehirlenme hadiseleriyle ilgili kriz masası oluşturdu.

SAHTE İÇKİLERDEN NUMUNELER ALINDI

Bölgenin kolluk kuvvetleri tarafından alkollerin satıldığı noktalara baskınlar yapılmaya devam ettiği ve ele geçirilen sahte içkilerden de numuneler alındığı öğrenildi.

Bölge idaresi ayrıca yasal olmayan içkilerin tüketilmemesi konusunda halka çağrılar yapmaya devam ederken, olayla ilgili soruşturmanın genişletilerek sürdüğü açıklandı.