Krasnodar’da Larissa isimli bir kadın, sarhoş olduğu ileri sürülen kocası tarafından gözünden bıçaklandı. Tedavi altına alınan kadının gözünü kaybettiği açıklandı.

Rusya'nın Krasnodar kentinde, 60 yaşındaki Larisa isimli kadın ile eşi arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Sarhoş olduğu öğrenilen koca, tartışma sırasında mutfak çekmecesinden aldığı büyük bir bıçağı, kadının gözüne sapladı.

Komşuları tarafından çığlıkların duyulması üzerine olay yerine polis ve ambulans çağırıldı. Saldırgan koca, polisler tarafından karakola götürüldü.

Gözüne bıçak saplanan ve kanlar içinde kalan kadın ise hastaneye kaldırıldı.

25 SANTİMETRE İÇERİ GİRDİ

Bilinci yerinde olan kadın ameliyata alındı. Doktorların uzun süren çabasıyla kadının gözüne saplanan bıçak çıkarıldı.

Bıçağın, kadının gözünden 25 santimetre içeri girdiği belirtildi.

Rusya'da sarhoş koca, eşinin gözüne bıçak sapladı VİDEO



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kadın bıçağın saplandığı gözünü kaybederken, Krasnodar savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltında tutulan kocanın da nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği açıklandı.