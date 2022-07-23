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    Rusya'da satranç robotu, çocuğun parmağını ezdi

    Rusya'daki bir satranç turnuvasında, oyun sırası satranç robotundayken hamle yapmaya çalışan çocuğun parmağı ezildi.
    • 23.07.2022 - 06:00
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    Rusya'da satranç robotu, çocuğun parmağını ezdi

    Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen bir satranç turnuvasında ilginç bir olay yaşandı. Satranç oynaması için geliştirilen robotik kol hamle yaptığı sırada beklemeyip oynamaya devam eden çocuğun parmağını ezdi.

    Parmağı alçıya alındı ve turnuvaya devam etti

    Parmağı bir süre robotun altında kalan 7 yaşındaki çocuk, izleyicilerin ve görevlilerin yardımıyla kurtarıldı. Çocuğun parmağının kırıldığı ve alçıya alındıktan sonra turnuvayı tamamladığı öğrenildi.

    Rusya'da satranç robotu, çocuğun parmağını ezdi - VİDEO

    "Çocuk, robotu beklemeden hamle yaptı"

    İHA'nın haberine göre; Moskova Satranç Federasyonu Başkanı Sergey Lazarev, gazetecilere yaptığı açıklamada, robotun federasyona ait olmadığını ve kiralandığını belirterek üretici firmanın bu tür olayların yaşanma ihtimalini göz ardı etmiş göründüğünü söyledi.

    Lazarev, "Çocuk bir hamle yaptı ve karşı hamle yapması için robotu beklemesi gerekiyordu. Ancak acele etti ve robot parmağını yakaladı” dedi.

    Çocuğun ailesinin olayla ilgili Moskova savcılığına başvurmaya karar verdiği öğrenildi.

    Rusya da satranç robotu, çocuğun parmağını ezdi #1


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