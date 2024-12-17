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İHA

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş tüm şiddettiyle devam ediyor.

Cephedeki çatışmaların yanında iki ülkede karşılıklı suikastlerle de yüksek askeri yetkililer hedef alınıyor.

Bu kapsamda Rusya’nın başkenti Moskova’da bir binanın girişinde bulunan elektrikli scooter'a yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

RUS TUĞGENERAL VE YARDIMCISI ÖLDÜ

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, patlama sonucu Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Başkanı Korgeneral Igor Kirillov ve yardımcısının hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Rus medyası patlayıcının "yaklaşık 300 gram TNT gücünde" olduğunu belirtti.

KİMYASAL SALDIRI İLE SUÇLANMIŞTI

Öte yandan Korgeneral Kirillov, Ukraynalı savcılar tarafından Ukrayna'da yasaklı kimyasal silahların kullanıldığı iddiasıyla gıyaben suçlanmıştı.