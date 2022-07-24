Petrol
97.47
-0.92%
Euro
18.1608
0.21%
Dolar
17.8006
0.41%
Altın
987.07
0.21%
Borsa
2517
0.00%
Bitcoin
393.951
-2.94%
BTXN Coin
10.55
-5.63%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 23 C

    Rusya’da sel: Dere yatakları taştı, sokakları su bastı

    Soçi kentinde kuvvetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 1 kişi hayatını kaybetti, 50 araç ise sel sularına kapılarak sürüklendi.
    • 24.07.2022 - 15:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya’da sel: Dere yatakları taştı, sokakları su bastı

    Rusya'nın en güneyinde bulunan Soçi kentinde dünden beri etkili olan sağanak yağış, gece saatlerinde sele neden oldu.

    Kent merkezinde ve ilçelerde dere yatakları taşarken, otoyolları ve ara sokakları da su bastı.

    Araçlarının içerisinde kurtarılmayı beklediler

    Sel suları arasında araçlarıyla ilerlemeye çalışan birçok sürücü, araçlarını terk ederek kaçmaya çalışırken, bazı sürücüler ise araçlarının içinde kurtarılmayı bekledi.

    Araç içinde mahsur kalan ve sel sularının yükselmesiyle korku dolu anlar yaşayan bir ailenin imdadına da kurtarma ekipleri yetişti.

    Rusya'da sel felaketi VİDEO

    1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

    Soçi kent merkezinde sel sularına kapılan bir kadın, otoyol ortasındaki demirlerde asılı kaldı.

    Kurtarma ekipleri kadının cesedini asılı olduğu demirlerden çıkararak morga kaldırdı.

    Rusya’da sel: Dere yatakları taştı, sokakları su bastı #1

    Araç sahiplerine destek verilecek

    Soçi Belediye Başkanı Aleksey Kopaygorodsky 50'den fazla aracın sel sularına kapıldığını duyurarak, “Her vaka için tutanaklar tutuldu. Sel sularından çıkarılan araçları otoparklara çekiyoruz. Araç sahiplerinin zararının bir an karşılanması için özel sigorta protokolleri hazırlıyoruz. Bu ödemelerin yapılması için yardımcı olacağız.” dedi.

    Rusya’da sel: Dere yatakları taştı, sokakları su bastı #2

    Yağışlar devam edecek

    Şehrin aydınlatma sistemlerinde sorunlar yaşandığını da söyleyen Kopaygorodsky, “Mühendislerimiz aydınlatma arızalarının giderilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Plajlarımız şu anda kapalı. Karadeniz sahillerindeki plajlarda temizlik çalışmalarına başlandı.” ifadelerini kullandı.

    Rusya’da sel: Dere yatakları taştı, sokakları su bastı #3

    İHA'nın haberine göre meteoroloji uzmanları yağışların devam edeceği uyarısında bulunurken, halkın fırtınaya karşı da dikkatli olmasını istedi.

    Rusya’da sel: Dere yatakları taştı, sokakları su bastı #4

    Rusya’da sel: Dere yatakları taştı, sokakları su bastı #5


    İlginizi Çekebilir

    Tarımsal girdi fiyatlarında 30 puanlık iyileşme
    Ekonomi

    Tarımsal girdi fiyatlarında 30 puanlık iyileşme

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Kütahya’da orman yangını
    İç Haber

    Kütahya’da orman yangını

    Görüş Bildir