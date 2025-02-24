Rusya'da sevgiliye izin vermeyen annesini kiralık katile öldürttü

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Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan 14 yaşındaki bir kız çocuğu, erkek arkadaşıyla evde vakit geçirdiği sırada annesine yakalandı.

Sevgili yapması için kızının küçük olduğunu düşünen 38 yaşındaki Anastasia Milosskaya, genç adamı evden kovdu.

Erkek arkadaşının kovulmasına sinirlenen genç kız ise, hain bir plana imza attı.

KİRALIK KATİL TUTTU

14 yaşındaki kız çocuğu, internet üzerinden 2 kişiyle iletişime geçerek annesini öldürtmek üzere kiralık katil tuttu.

Milosskaya işten eve döndüğünde, kendisine saldıran ve yaşları 14 ila 16 arasında değişen üç kiralık katil tarafından boğularak ve dövülerek öldürüldü.

CESEDİ ÇÖP KONTEYNERİNDEN ÇIKTI

Vücudu plastikle sarılan genç kadının cesedi, Moskova'nın Balaşiha kentindeki bir çöp konteynerine atıldı.

Ertesi sabah bir temizlik görevlisi, kalıntıları çöp konteynerinde buldu.

ANNESİNİN ÖLÜMÜNÜ İZLEDİ

14 yaşındaki kızının, annesini öldürmeleri için tuttuğu üç kişiye 3 bin 500 sterlinlik ödeme yaptığı belirlendi. Yetkililer, kızın ve erkek arkadaşının, Milosskaya'nın vahşice öldürüldüğü sırada olay yerinde bulunduğunu belirtti.

"SEVİLMEYE İHTİYACIM VARDI"

14 yaşındaki kızın, Milosskaya'nın aile evinde nakit olarak sakladığı 30 bin sterlinin üzerindeki birikimini kullanarak erkek arkadaşıyla yaşamayı planladığı iddia edilirken, 61 yaşındaki büyükannesi Margarita Mogilina'ya şunları söyledi:

Telefonlara, iPhone'lara, bilgisayarlara, hiçbir şeye ihtiyacım yoktu. Sadece sevilmeye ihtiyacım vardı.

9 YIL ALDILAR

Çıkarıldığı Rus mahkemesinde, kızın yargılanmadan önce akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edildi.

Milosskaya'nın kızı ve annesini öldürmeleri için kiraladığı saldırganlar, çıkarıldıkları mahkemede "cinayet ve komplo" suçlamasıyla 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.