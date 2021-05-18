Rusya'da son 124 yılın en yüksek sıcaklık rekoru

Rusya'nın başkenti Moskova'da, son 124 yılın en yüksek sıcaklık rekorunu kırıldı

Rusya Federal Meteoroloji Merkezi Hidromettsentr bilim uzmanı Roman Vilfand, meteoroloji istasyonunun saat 12:00’de artı 29.2 derece hava sıcaklığını kaydettiğini belirterek, Moskova’da kaydedilen hava sıcaklığının 124 yılın en yüksek sıcaklık rekorunu kırdığnı duyurdu.

1897'DE 29.1'Dİ

Vilfand açıklamasında, "Bugün, 18 Mayıs günü için meteorolojik gözlem tarihinin en yüksek sıcaklık rekoru kaydedildi. Bir önceki rekor, 1897’de (+29.1) kayıtlara geçmişti" diye konuştu.

MOSKOVALILAR PARLARA VE GÖLLERE AKIN ETTİ

Sıcak hava nedeniyle Moskova'da halk, serinlemek için göl ve parklara akın etti. Yetkililer, halkı aşırı sıcaklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.