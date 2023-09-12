Rusya'da Su-24 tipi savaş uçağı düştü Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava Kuvvetleri'ne ait Su-24 tipi savaş uçağının Volgograd'da ıssız bir alana düştüğünü açıkladı.

İHA

Rusya'da savaş uçağı kazası...

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Rusya Hava Kuvvetleri’'e ait Su-24 tipi bir savaş uçağının Volgograd'da düştüğü aktarılarak, "Volgograd bölgesindeki planlı bir eğitim uçuşu sırasında Su-24 uçağı düştü. Mühimmatsız gerçekleşen uçuş ıssız bir alana düştü. Olay yerine arama-kurtarma ekiplerine ait Mi-8 helikopterleri gönderildi" denildi.

Pilotların sağlık durumu açıklanmadı

Pilotların sağlık durumu hakkında bilgi verilmezken uçağın yakınına düştüğü Volgograd'a bağlı Kalachyovsky kentinde herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)