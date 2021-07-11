- Haberler
- Dünya Haberleri
- Rusya'da, uçakta nefessiz kalan yolcular acil çıkış kapısını açtı
Rusya'da, uçakta nefessiz kalan yolcular acil çıkış kapısını açtı
- İHA
- 11.07.2021 - 15:14
Rusya'nın başkenti Moskova, akıl almaz bir olaya sahne oldu.
Antalya'ya kalkışa hazırlanan Rossiya Airlines'e ait 5625 sefer sayılı uçağın yolcuları, bir süre sonra havasızlıktan şikayet etmeye başladı.
ACİL ÇIKIŞ KAPISINI AÇTILAR
Uçağın klimalarındaki arıza nedeniyle nefessiz kalan yolcular, çareyi acil çıkış kapısını açmakta buldu. Nefes alamadıkları için paniğe kapılan yolcuların acil çıkış kapısını açması sonucu uçağın solundaki acil tahliye kaydırağı aktif hale geldi. Ekipler, uçaktaki tüm yolcuları indirdi.
BAŞKA UÇAĞA ALINDILAR
Rossiya Airlines yaptığı açıklamada, uçakta bulunan yolcuların başka bir uçağa alınarak uçuşun 4 saatlik gecikmeli olarak gerçekleştirilebildiğini bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılırken, havayolu şirketi yolcuların zararlarının karşılanacağını bildirdi.