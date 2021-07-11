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    Rusya'da, uçakta nefessiz kalan yolcular acil çıkış kapısını açtı

    Moskova'dan Antalya'ya gitmek üzere kalkışa hazırlanan uçakta bulunan yolcular, klimalardaki arıza nedeniyle nefes almakta sorun yaşayınca çareyi acil çıkış kapısını açmakta buldu.
    • İHA
    • 11.07.2021 - 15:14
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    Rusya'da, uçakta nefessiz kalan yolcular acil çıkış kapısını açtı

    Rusya'nın başkenti Moskova, akıl almaz bir olaya sahne oldu.

    Antalya'ya kalkışa hazırlanan Rossiya Airlines'e ait 5625 sefer sayılı uçağın yolcuları, bir süre sonra havasızlıktan şikayet etmeye başladı.

    ACİL ÇIKIŞ KAPISINI AÇTILAR

    Uçağın klimalarındaki arıza nedeniyle nefessiz kalan yolcular, çareyi acil çıkış kapısını açmakta buldu. Nefes alamadıkları için paniğe kapılan yolcuların acil çıkış kapısını açması sonucu uçağın solundaki acil tahliye kaydırağı aktif hale geldi. Ekipler, uçaktaki tüm yolcuları indirdi.

    BAŞKA UÇAĞA ALINDILAR

    Rossiya Airlines yaptığı açıklamada, uçakta bulunan yolcuların başka bir uçağa alınarak uçuşun 4 saatlik gecikmeli olarak gerçekleştirilebildiğini bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılırken, havayolu şirketi yolcuların zararlarının karşılanacağını bildirdi.

    Rusya da, uçakta nefessiz kalan yolcular acil çıkış kapısını açtı #1

    Rusya da, uçakta nefessiz kalan yolcular acil çıkış kapısını açtı #2

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