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    Rusya’da yolcu gemisi tekneye çarptı: 4 ölü

    Hantı-Mansi Özerk Bölgesi’nde bir yolcu gemisinin sahildeki tekneye çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
    • İHA
    • 10.09.2020 - 07:28
    • Güncelleme : 10.09.2020 - 07:28
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    Rusya’da yolcu gemisi tekneye çarptı: 4 ölü

    Rusya’nın Hantı-Mansi Özerk Bölgesi’ne bağlı Surgut’ta bulunan Chernaya reka nehrinde yolcu taşıyan küçük bir yolcu gemisi kıyıya yanaştığı sırada geminin dümeni kilitlenince kıyıya bağlı bir tekneye çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle birlikte kıyıdaki teknede ve gemide büyük hasar oluştu.

    Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi ve ambulans ekibi gönderilirken, gemideki kaptan dahil 8 kişinin çıkarılması için çalışma başlatıldı.

    4 YOLCUNUN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

    Ekipler tarafından gemiye girildikten sonra içeriden 4 kişinin cansız bedeni çıkarıldı, diğer 4 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

    Rusya’da yolcu gemisi tekneye çarptı: 4 ölü #1

    GEMİ KAPTANI DA AĞIR YARALI

    Yaralılar hastanelere sevk edilirken, birinin 4 yaşında bir çocuk olduğu ifade edildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, gemi kaptanının da kazada ağır yaralandığı öğrenildi.

    Rusya’da yolcu gemisi tekneye çarptı: 4 ölü #2

    Rusya’da yolcu gemisi tekneye çarptı: 4 ölü #3

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