Evde bu malzemesi olan tereyağ almayı bırakıyor Artık tereyağ almayın! Sadece 1 malzeme ile çok kolay ve doğal bir tereyağ yapabilirsiniz...

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Mis gibi kokusuyla yemeklere lezzet veren tereyağ, sütten elde ediliyor.

Şimdilerde kilosu 400 lirayı bulan tereyağ, vatandaşların cebini yakıyor.

Evde tereyağ yapmak isteyenler ise zor olduğunu düşebilir, ancak tek malzeme ile aslında oldukça basit bir tarif içeriyor.

Doğal ve katkısız bir tereyağ için bu malzemesi olan hemen harekete geçsin!

İşte tarif...

Evde tereyağı yapmanın birkaç farklı yöntemi bulunmaktadır. İşte basit bir ev yapımı tereyağı tarifi:

Malzemeler:

1 litre taze süt (tercihen inek sütü)

Tuz (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Tencereye 1 litre taze süt koyun ve kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısın ve hafifçe kaynatmaya devam edin. Yaklaşık 5-10 dakika boyunca kaynatmak yeterli olacaktır.

Kaynama sırasında sütün yüzeyinde kaymak oluşacaktır. Kaymağı bir kaşıkla toplayın ve ayrı bir kaba koyun. Bu kaymak, tereyağının ana malzemesi olacaktır.

Kaymağı bir karıştırıcı veya mikser yardımıyla çırpın. Bu işlem sırasında kaymak önce koyu kıvamlı bir krem haline gelecek, ardından kısa bir süre sonra yağ ve su ayrışacak ve tereyağı topları oluşacaktır. Bu aşamada yağ tanelerinin süt suyundan ayrıldığını göreceksiniz.

İsterseniz tereyağına tuz ekleyebilirsiniz.

Çırpma işlemi devam ettikçe, tereyağının yağ ve su kısmı ayrılacaktır. Yağ tanelerini daha da sıkıştırmak için bir spatula veya kaşık yardımıyla bastırabilirsiniz.

Yağ ve su tamamen ayrıldıktan sonra, tereyağını elinizle veya bir kalıp yardımıyla istediğiniz şekle sokabilirsiniz.

Tereyağını hava geçirmez bir kapta buzdolabında saklayın. Böylece birkaç hafta boyunca taze kalacaktır.