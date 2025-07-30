Rusya'daki depremde tsunami dalgaları gelirken kano sporu yaptılar

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Rusya’nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 8.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Türkiye saati ile 02.25’te meydana gelen sarsıntının 19 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi.

Bölgede 6.9 ve 6.3 büyüklüklerinde artçıların da kayda geçtiği depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

TAHLİYELER BAŞLADI

Depremin ardından başta Rusya, Japonya ve ABD olmak üzere birçok ülkede acil durum ilan edildi.

Tsunami tehlikesine karşı kıyı bölgelerindeki yerleşimler tahliye edilmeye başlandı.

TSUNAMİ GELİRKEN KANO YAPTILAR

Adadaki şiddetli deprem sonrası tsunami dalgaları vurmadan hemen önce korkusuz kanocular görüntülendi.

Kıyıdan bir adamın kanoculara "Çıkın dışarı, kahretsin. Aptallar!" diye bağırdığı görüldü.