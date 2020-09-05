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    Rusya'daki Ebeko Yanardağı yeniden harekete geçti

    Haziran ayında hareketlilik yaşanan Ebeko Yanardağı tekrar harekete geçerek kül püskürttü.
    • İHA
    • 05.09.2020 - 20:49
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    Rusya'daki Ebeko Yanardağı yeniden harekete geçti

    Rusya’nın Kamçatka Yarımadası’ndaki Sahalin bölgesinde bulunan Ebeko Yanardağı'nda yeniden hareketlilik başladı.

    KÜLLER 3,5 KİLOMETRE YÜKSELDİ

    Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM) tarafından yapılan açıklamada, yanardağın kül püskürtmeye başladığı ifade edilerek, kül bulutlarının 3,5 kilometreye kadar yükseldiği aktarıldı.

    Bakanlık, şu ana kadar yanardağın yakınında bulunan Severo ve Kurilsk şehirlerinde tehlike oluşturacak bir durumun yaşanmadığını duyurdu.

    Acil Durumlar Bakanlığı, bölgede sülfat kokusunun da bulunmadığını ifade ederek, bölge nüfusunun olağanüstü bir durumda bilgilendirileceğini açıkladı.

    Haziran ayında da hareketlilik gözlenen deniz seviyesinden 4 kilometre yükseklikteki Ebeko Yanardağı’nda ilkbahar mevsiminde patlama meydana gelmişti. Yaşanan patlama ile yeryüzüne çıkan lavlar, 5 kilometre mesafeye kadar yayılmıştı.

    Rusya daki Ebeko Yanardağı yeniden harekete geçti #1

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