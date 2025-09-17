Rusya’dan AB’ye 'Sırbistan’da renkli devrim' suçlaması

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Avrupa Birliği’nin (AB) 1 Kasım’da Sırbistan’da bir “renkli devrim” girişimi planladığını iddia etti.

EUROMAYDAN BENZERİ SENARYO

SVR’nin açıklamasında, 2014’te Ukrayna’da yaşanan Euromaydan olaylarına benzer bir planın, bu kez Sırbistan’da devreye sokulacağı öne sürüldü. İddialara göre özellikle Novi Sad tren garı kazasının yıl dönümünde yapılması beklenen protestolar, Avrupa ülkelerinin desteğiyle organize ediliyor.

SOKAK EYLEMLERİNE "YABANCI" DESTEK

Rus istihbaratına göre Sırbistan’da son dönemde artan sokak eylemlerinin büyük kısmı Avrupa merkezli girişimlerin sonucu. Açıklamada, gençlerin “radikalleştirilerek devrimci yöntemlere yönlendirildiği” savunuldu.

"MİLLİ DUYGULAR VE NATO BOMBARDIMANI BARİYER"

SVR, bugüne dek bu tür girişimlerin başarısız olmasını ise Sırbistan’daki güçlü milli duygulara, Sırp Ortodoks Kilisesi’nin etkisine ve 1999’daki NATO bombardımanının hâlâ canlı olan toplumsal hafızasına bağladı.

MEDYA VE STK'LARA DESTEK İDDİASI

Açıklamada ayrıca Brüksel’in, “bağımsız medya” görüntüsü altında bazı Sırp medya kuruluşlarına ve sivil toplum örgütlerine mali destek sağladığı öne sürüldü. Bu kurumlar arasında Fonet, RAM Network, Vreme, Juzne Vesti, Boom93 ve bazı yerel medya organlarının bulunduğu iddia edildi.