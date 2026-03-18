Rusya’dan Donetsk açıklaması: Aleksandrovka kontrol altına alındı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki savaşta Donetsk bölgesine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bakanlık, Aleksandrovka yerleşim biriminin Rus güçlerinin kontrolüne geçtiğini duyurdu.

"KARARLI ADIMLARLA ELE GEÇİRİLDİ"

Açıklamada, Rus ordusunun cephe hattının farklı noktalarında ilerleme kaydettiği belirtilerek, “Batı askeri grubu birlikleri, aktif ve kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne bağlı Aleksandrovka yerleşim birimini kurtardı” ifadelerine yer verildi.

İHA'LAR HEDEF ALINDI

Bakanlık ayrıca, Ukrayna’ya ait 95 insansız hava aracının gece saatlerinden itibaren hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Söz konusu İHA’ların farklı bölgelerin yanı sıra Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde düşürüldüğü belirtildi.

Savaşın sürdüğü bölgede taraflardan gelen açıklamalar çatışmaların şiddetini koruduğunu gösterirken, sahadaki gelişmeler uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.