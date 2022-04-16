Rusya'nın Ukrayna'nın Harkov kentinde düzenlediği saldırılarda 1 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi de yaralandı.

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken, sadece askeri noktalar değil sivil yerleşim alanları da hedef alınıyor.

Rusya, son olarak Ukrayna'nın Harkov kentine yeniden bir hava saldırısı düzenlendi. ü

1 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı

Saldırılarda 1 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi de yaralandı. Harkov Valiliği, halka hava saldırılarına karşı dikkatli olunması gerektiği çağrısında bulundu.

Rusya'dan Harkov kentine hava saldırısı VİDEO



"Hava saldırısı uyarılarını dikkate alalım"

İHA'nın haberine göre, Harkov kentinin Valisi Oleg Sinegubov Rusya'nın saldırıları ile ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Ruslar Harkov bölgesinde saldırılarına devam ediyor. Harkov’un merkez semtlerinden birine yeniden saldırı düzenlendi. Yaralanan 18 kişi hastaneye kaldırılırken, 1 kişi de yaşamını yitirdi. An itibariyle arama kurtarma ekipleri görevinin başında. Şehir sakinlerinden dikkatli olmalarını istiyorum çünkü düşman sivil alanlara saldırılarını artırdı. Hava saldırısı uyarılarını dikkate alın"





"Bölgede yaşayanların yüzde 65'i güvenli yerlere tahliye edildi"

Saldırı ile ilgili açıklama yaparak bölgeden görüntüler paylaşan Ukrayna Acil Durumlar Servisi, "Rus saldırıları nedeniyle 11.36 civarında gelen ihbar üzerine personellerimiz olay yerine sevk edildi. Yönetim binasına isabet eden bomba sonucunda çıkan yangına, 50 personel ve 9 teknik araçla müdahale edildi. Bölgede yaşayanlardan yüzde 65’i güvenli yerlere tahliye edildi" ifadelerini kullandı.

Dün de aralarında 7 aylık bebeğin de bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetmişti

Öte yandan, Vali Sinegubov, dün Rusya’nın Harkov’a düzenlediği saldırılarda aralarında 7 aylık bir bebeğin de bulunduğu 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3'ü çocuk 34 kişinin yaralandığını açıklamıştı.