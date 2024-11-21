AA

Rusya ile Ukrayna arasında gerilim tırmanıyor...

Yaşanan son gelişmede, Ukrayna İngiliz üretimi Storm Shadow füzelerini Rusya'ya karşı kullandı.

Ayrıca, Ukrayna'nın bir önceki saldırısında da ABD üretimi uzun menzilli ATACMS füzelerini ilk kez Rusya topraklarında kullandığı öne sürülmüştü.

Saldırılar sonrası Rusya'dan beklenen yanıt geldi.

2 ADET 'STORM SHASOW' UZUN MENZİLLİ SEYİR FÜZESİ DÜŞÜRÜLDÜ

Rusya Savunma Bakanlığı, İngiltere yapımı 2 adet "Storm Shadow" uzun menzilli seyir füzesinin Rus hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi verildi.

Rus birliklerinin Donetsk bölgesinde Dalneye yerleşim birimini ele geçirdiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

İngiltere üretimi 2 adet "Storm Shadow" seyir füzesi, ABD yapımı 6 adet HIMARS füzesi ve 67 insansız hava aracı (İHA) vuruldu.

28 BİN 573 ÖZEL ASKERİ ARAÇ İMHA EDİLDİ

Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 648 uçak, 283 helikopter, 36 bin 467 İHA, 586 hava savunma füze sistemi, 19 bin 420 tank ve zırhlı araç, 1490 çok namlulu roketatar, 18 bin 318 obüs ve havan topu ile 28 bin 573 özel askeri aracın imha edildiği bildirildi.