Rusya'dan İsrail'e İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir

İsrail ve İran arasındaki saldırılar varılan ateşkes anlaşmasının ardından sona erdi.

Ancak yaşananlara yönelik tartışmalar devam ediyor.

RUSYA'DAN İSRAİL'E UYARI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail'in İran'da iktidarın değiştirilmesi gerektiği yönündeki açıklamasını eleştirdi.

Peskov, "Herhangi bir ülke veya ülkelerden oluşan grubun başka ülkelerde iktidar değişikliğini tartışmaması gerekiyor. Böyle olursa dünya cehenneme dönüşebilir" ifadelerini kullandı.

MACRON'A YANIT

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 'Avrupa Birliği'nin yeni yaptırım paketinin Rusya'nın müzakere masasına oturmasını sağlayacağı' yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "Rusya'yı müzakere masasına oturmaya ancak mantık ve argümanlar itebilir. Rusya'yı baskı veya güç yoluyla ikna etmek imkansız" şeklinde konuştu.