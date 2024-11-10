Rusya'dan kritik vatandaşlık kararı! Süre 22 Kasım'da doluyor

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Rusya İçişleri Bakanlığı, 22 Kasım'a kadar vatandaşlık yemini etmeyen yabancıların Rus vatandaşlığından çıkarılacağını açıkladı.

VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILACAKLAR

Açıklamada, "22 Kasım’da, haklarında Rus vatandaşlığına kabul kararı verilen kişilerin Rus vatandaşlığı yemini etmeleri için tanınan süre sona eriyor" ifadelerine yer verildi.

Böylece, 23 Kasım'dan itibaren vatandaşlık yemin etmeyen yabancıların Rus vatandaşlığı geçersiz sayılacak.

Bu kuralın, yemin etme zorunluluğunun getirildiği tarih olan 1 Eylül 2017'den önce Rus vatandaşlığı alan yabancılar ve bu tarihten itibaren yemin etmekten muaf tutulanlar için geçerli olmayacağı açıklandı.

Ağustos ayının başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus vatandaşlığına geçip askerlik kaydını yaptırmayanların vatandaşlıklarının iptal edilmesini öngören yasayı imzalamıştı.