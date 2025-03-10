Rusya'dan 'küresel çatışma' değerlendirmesi: İngiltere kışkırtmaya çalışıyor

AA

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), İngiltere'nin Ukrayna kriziyle ilgili eylemlerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamada, Londra'nın ABD ile Rusya arasındaki diyaloğa karşı çıktığının altı çizildi.

"LONDRA, BUNUN MOSKOVA'YI ENGELLEME VE UKRAYNA'YI KONTROL ALTINA ALMA STRATEJİSİNİ BAŞARISIZ KILACAĞINDAN ENDİŞELİ"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

İngiltere yönetimi, ABD ve Rusya arasında Ukrayna meselesinin çözümüne dair diyaloğu kendi çıkarlarına tehdit olarak görüyor. Londra, bunun Moskova'yı engelleme ve Ukrayna'yı kontrol altına alma stratejisini başarısız kılacağından endişeli. Londra, ABD Başkanı Donald Trump'ın, bir süper güç olarak Rusya ile diyalog kurmasından ve müttefiklerini küçümsemesinden dolayı rahatsız.

"LONDRA, KÜRESEL ÇATIŞMAYI KIŞKIRTMAYA ÇALIŞIYOR"

Açıklamada, Londra'nın, ABD yönetiminin Ukrayna konusundaki barışçıl girişimlerini engellemeye çalıştığı, bunun için de Trump'a karşı karalama kampanyası başlattığı ileri sürüldü.

İngiliz yönetiminin Ukrayna'ya askeri desteğini sürdürme konusunda söz verdiğine işaret edilen açıklamada, "Londra, geçen yüzyılda yaşanan iki dünya savaşı öncesi yaptığı gibi bugün de küresel çatışmayı kışkırtmaya çalışıyor." ifadesi kullanıldı.