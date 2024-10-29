Rusya’dan nükleer tatbikat

İHA

Rusya, nükleer tatbikat düzenledi.

Rusya Devlet Başkanı Valdimir Putin, Rusya'nın nükleer güçlerini hazır bulundurması gerektiğini belirterek, nükleer tatbikat gerçekleştirdiklerini duyurdu.

"NÜKLEER GÜCÜMÜZÜ YETERLİLİK SEVİYESİNDE TUTACAĞIZ"

Putin şöyle dedi:

“Artan jeopolitik gerilimler, ortaya çıkan yeni dış tehditler ve riskler göz önüne alındığında, modern ve sürekli kullanıma hazır stratejik güçlere sahip olmak önemlidir. Yeni bir silahlanma yarışına girmeyeceğimizi, ancak nükleer güçlerimizi gerekli yeterlilik seviyesinde tutacağımızı vurguluyorum”

Rusya Savunma Bakanı Andrei Belousov, yaptığı açıklamada, tatbikatın amacının “düşmanın nükleer saldırısına karşılık büyük bir nükleer saldırıyı” başlatmak olduğunu belirtti.

Tatbikatta, Yars kıtalararası balistik füzesi, denizaltılardan ateşlenen Sineva ve Bulava balistik füzeleri ile stratejik bombardıman uçaklarından ateşlenen seyir füzeleri kullanıldı.