Rusya'dan Putin-Trump görüşmesine ilişkin açıklama

AA

20 Ocak'ta yemin eden ABD Başkanı Donald Trump, çalışmalarına başladı..

Daha önce Rusya Devlet Başkanı Putin ile yakın zamanda görüşeceklerini kaydeden Trump, görüşmenin ne zaman gerçekleşeceğini ise bilmediğini ifade etmişti.

Konuyla ilgili Rusya'dan yeni bir açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya Bilimler Akademisine (RAN) bağlı, ABD ve Kanada Enstitüsünde yaptığı konuşmada, ABD ile Rusya ilişkilerini değerlendirdi.

"ABD İLE YENİDEN İLİŞKİ KURMA KONUSUNDA AZ DA OLSA İMKAN VAR"

ABD'de Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasının ardından Washington ile ilişkilerin öngörülemez olacağını söyleyen Ryabkov, şunları kaydetti:

Yeni yönetimin anlaşma seviyesi hakkında bir şey söylemek zor. Ancak Beyaz Saray'ın önceki sahibi (eski ABD Başkanı) Joe Biden'ın her anlamda umut vermemesine kıyasla, bugün ABD ile yeniden ilişki kurma konusunda az da olsa imkan var.



Bu nedenle, kiminle ve neyle uğraşılacağını, Washington ile iyi ilişkilerin nasıl kurulacağını, imkanların nasıl çoğaltılacağını ve risklerin nasıl azaltılacağını anlamak önemli.

TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMESİ

Ryabkov, Putin ile Trump'ın görüşmesi konusunda henüz mutabakata varılmadığını aktararak, "Bunun için iç hazırlıklar devam ediyor. Washington'dan daha net ve kesin bir şey duyduğumuzda takvim ve organizasyonla ilgili konuları koordine etmeye başlayacağız." ifadesini kullandı.

Rusya'nın ABD'ye atadığı büyükelçi için Washington tarafından henüz agreman almadıklarını vurgulayan Ryabkov, onay beklediklerini dile getirdi.