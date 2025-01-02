DHA

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna üzerinden Rus gazının kesilmesine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Zaharova, yaptığı açıklamada, 1 Ocak'ta Rus gazının Ukrayna toprakları üzerinden Avrupa’ya geçişinin durdurulduğunun altını çizdi.

YAŞAM STANDARTLARINI OLUMSUZ ETKİLEYECEK

Gazprom'un sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen Ukraynalı yetkililerin Rusya'dan Avrupa ülkelerine doğal gaz pompalamayı durdurma kararı aldığını bildirdi.

Zaharova, Rus enerji sevkiyatının kesilmesinin hem Avrupa’nın ekonomik potansiyelini zayıflattığını hem de Avrupalıların yaşam standartlarını olumsuz etkileyeceğini bildirdi.

"DOĞALGAZI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DAHA YÜKSEK FİYATALARLA SATIN ALMAK ZORUNDA KALDI"

Zaharova, enerji piyasasının yeniden dağıtımından ABD’nin karlı çıktığını aktararak, şöyle konuştu:

Yağmacı stratejilerinin ilk kurbanı, şimdiden Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya oldu. Almanya, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarının patlamasından sonra doğalgazı önemli ölçüde daha yüksek fiyatlarla satın almak zorunda kaldı ve en büyük ve efsanevi Alman endüstrilerinden bazılarını kapatmaya başladı.

"RUS DOĞALGAZ SEVKİYATINI DURDURMANIN SORUMLULUĞU TAMAMEN ABD'YE AİTTİR"

Geçmişte ekonomik açıdan başarılı ve bağımsız olan Avrupa Birliği’ndeki diğer ülkelerin de bugün ‘Amerikan himayesinin bedelini ödemek zorunda kalacaklarını’ söyleyen Sözcü Zaharova, “Rus doğalgaz sevkiyatını durdurmanın sorumluluğu tamamen ABD'ye, kukla Kiev rejimine ve Amerikan ekonomisine mali destek uğruna vatandaşlarının refahını feda eden Avrupa devletlerinin yönetimlerine aittir” ifadelerini kullandı.