Rusya'dan Telegram'a 7 milyon ruble ceza

AA

Rusya'da sosyal medya uygulamalarına yönelik denetimler devam ediyor...

Telegram aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü.

7 MİLYON RUBLE CEZA

Platformda bazı yasaklı içeriklere erişim engellenmediği için yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Telegram'ın 7 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

UYGULAMALARA CEZALAR SÜRÜYOR

Ülkede Apple, Google, TikTok ve Facebook gibi çeşitli yabancı platformlara da daha önce benzer gerekçeyle para cezaları verilmişti.