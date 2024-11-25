Rusya'dan Telegram'a 7 milyon ruble ceza

AA
Rusya'da sosyal medya uygulamalarına yönelik denetimler devam ediyor...
Telegram aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü.
7 MİLYON RUBLE CEZA
Platformda bazı yasaklı içeriklere erişim engellenmediği için yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Telegram'ın 7 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.
UYGULAMALARA CEZALAR SÜRÜYOR
Ülkede Apple, Google, TikTok ve Facebook gibi çeşitli yabancı platformlara da daha önce benzer gerekçeyle para cezaları verilmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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