Rusya'nın Altay bölgesinde 6,4 büyüklüğünde deprem

AA & Ensonhaber

Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisi’nden yapılan açıklamaya göre, Altay bölgesinde meydana gelen depremin merkez üssü, Koş-Agaç köyünün yaklaşık 27 kilometre güneybatısında tespit edildi.

6.4'LÜK DEPREM SONRASI ALARM VERİLDİ

Yetkililer, sarsıntının 6,4 büyüklüğünde olduğunu ve yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

Altay Bölge Valisi Andrey Turçak ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, depremin ardından bölgede alarm seviyesinin yükseltildiğini duyurdu. Turçak, bazı yerleşim yerlerinde ve okullarda eğitimin yanı sıra çeşitli etkinliklerin iptal edildiğini bildirirken, ilk incelemelere göre herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını ifade etti.