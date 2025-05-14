Rusya'nın İstanbul heyeti belli oldu: Listede Putin yok

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İstanbul'da yarın (15 Mayıs 2025) gerçekleştirilecek olan Ukrayna-Rusya barış müzakereleri öncesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımı konusunda belirsizlik sürüyordu.

Rusya, İstanbul'daki Ukrayna görüşmesine katılacak müzakere heyetinde yer alacak isimleri yayınladı.

PUTİN GÖRÜŞMELERE KATILMAYACAK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tarafından onaylanan heyette, Putin'in ismi yer almadı. Rus heyetine Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky liderlik edecek.

Heyette, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Galuzin Mikhail Yuryevich, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Alexander Fomin ve Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü Başkanı Igor Kostyukov ile 4 uzman isim yer alıyor.

ZELENSKY, ANKARA'DA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, dün yaptığı açıklamada, İstanbul'daki görüşme öncesi Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini ardından Putin'in İstanbul'daki görüşmeye katılması halinde İstanbul'a geçeceğini aktarmıştı.

Zelensky, "Putin'i Türkiye'de bekliyoruz. Rusya'nın 'Putin Ankara'ya değil, sadece İstanbul'a gelir' gibi manipülasyonlarına izin vermeyeceğiz" demişti.