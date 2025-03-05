Rusya'nın petrol ve doğalgaz gelirleri yüzde 18,4 azaldı

AA

Rusya Maliye Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamayla, petrol ve doğalgaz gelirlerine ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre gelirlerin yılın ilk iki ayında 1,56 trilyon ruble seviyesinde gerçekleştiği belirtildi.

YÜZDE 18,4 AZALDI

Petrol ve doğalgaz gelirlerinin şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,4 azalarak 771,3 milyar rubleye düştüğü bilgisine yer verilen açıklamada, mart ayında petrol ve doğalgazdan ilave 57,2 milyar ruble bütçe gelirinin beklendiği kaydedildi.

Rusya'da savaşla artan harcamalar nedeniyle 2025-2027 bütçesinde özellikle enerji şirketlerine yönelik vergilerin artırılması planlanıyor. Rus hükümeti söz konusu artışla bütçe gelirlerini yüzde 12 artırmayı hedefliyor.