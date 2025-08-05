Rusya'nın petrol ve doğalgaz gelirleri yüzde 27 azaldı

Rusya'ya yaptırımlar sürüyor...

Rusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, petrol ve doğalgaz gelirlerinin ocak-temmuz döneminde 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 18,5 azalarak 5,52 trilyon rubleye düştüğü belirtildi.

YÜZDE 27 DÜŞTÜ

Petrol ve doğalgaz gelirlerinin temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 27 azalarak 787,3 milyar rubleye düştüğü bilgisine yer verilen açıklamada, temmuzda petrol ve doğalgazdan planlanandan daha fazla gelir kaybı yaşandığı ifade edildi.

ÜRETİM AZALIYOR

Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev, 16 Temmuz’da yaptığı açıklamada, ülkesinin petrol üretiminin yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 azalarak 211 milyon tona, doğalgaz üretiminin de yüzde 3 azalışla 290 milyar metreküpe gerilediğini bildirmişti.