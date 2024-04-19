Rusya’nın Tu-22M3 bombardıman uçağı düştü Stavropol bölgesindeki görevini tamamladıktan sonra askeri üsse dönen uçak yere çakıldı. İlk belirlemelere göre kazanın nedeni açıklandı.

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AA

Rus ordusunun Tu-22M3 bombardıman uçağı düştü.

Rusya Savunma Bakanlığı, orduya ait uçağın Stavropol bölgesinde düştüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Üsse dönerken düştü

Stavropol bölgesinde savaş görevini tamamladıktan sonra askeri hava üssüne dönerken, Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri'ne ait Tu-22M3 model bombardıman uçağı düştü.

3 pilot kurtarıldı

4 kişilik mürettebatın fırlatma koltuğunu kullandığı kaydedilen açıklamada, 3 pilotun kurtarıldığı, birini arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Uçağın düştüğü yerde herhangi bir tahribatın yaşanmadığı belirtilen açıklamada, uçakta mühimmat bulunmadığı aktarıldı.

Kazanın nedeni açıklandı: Teknik arıza

Açıklamada, “İlk verilere göre kazanın sebebi teknik arıza.” ifadesi kullanıldı.

Stavropol Valisi Vladimir Vladimirov da bir pilotun aranmaya devam ettiğini kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)