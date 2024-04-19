Rus ordusunun Tu-22M3 bombardıman uçağı düştü.
Rusya Savunma Bakanlığı, orduya ait uçağın Stavropol bölgesinde düştüğünü bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:
Üsse dönerken düştü
Stavropol bölgesinde savaş görevini tamamladıktan sonra askeri hava üssüne dönerken, Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri'ne ait Tu-22M3 model bombardıman uçağı düştü.
3 pilot kurtarıldı
4 kişilik mürettebatın fırlatma koltuğunu kullandığı kaydedilen açıklamada, 3 pilotun kurtarıldığı, birini arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
Uçağın düştüğü yerde herhangi bir tahribatın yaşanmadığı belirtilen açıklamada, uçakta mühimmat bulunmadığı aktarıldı.
Kazanın nedeni açıklandı: Teknik arıza
Açıklamada, “İlk verilere göre kazanın sebebi teknik arıza.” ifadesi kullanıldı.
Stavropol Valisi Vladimir Vladimirov da bir pilotun aranmaya devam ettiğini kaydetti.
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