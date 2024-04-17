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Rus ordusu, Ukrayna'ya ait askeri hedefleri bombaladı.
Ukrayna ordusuna ait vurulan üs, bir hastanenin yakınında yer alıyordu.
Hastanedekiler bombardıman sırasında cep telefonu kameralarıyla saldırı anlarını kaydetti.
Saldırı anı hastaneden kaydedildi
Üssün vurulmasıyla birlikte, üsse yakın bir noktadaki hastanede panik yaşandı. Saldırı sırasında 4 sivilin hayatını kaybettiği belirtiliyor.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, doktorların ve sivillerin yaşadığı korku dolu anlar görülüyor.
Ukrayna askerleriyle ilgili iddia
Öte yandan Ukrayna ordusu unsurlarının, "kasten" sivil noktalara konuşlandığı iddia ediliyor.
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