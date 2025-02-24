Rusya'nın Ukrayna'dan derhal çekilmesini talep eden tasarı, BM'de kabul edildi

AA & Ensonhaber

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın 3. yılı sona ererken, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, acil oturum için toplandı.

Oturumda, Ukrayna tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de desteğini alan bir karar tasarısı oylamaya sunuldu. Bu tasarı, Rusya'nın derhal geri çekilmesi ve savaşın sona erdirilmesi talebini içeriyordu.

TASARI KABUL EDİLDİ, ABD "HAYIR", TÜRKİYE "EVET" DEDİ

Oylamada, 18 "hayır" oyuna karşılık 93 "evet" oyu alarak tasarı kabul edildi. Ayrıca 65 ülke çekimser kaldı. ABD ve Rusya tasarıya karşı oy kullanırken, Türkiye "evet" oyu veren ülkeler arasında yer aldı.

"RUSYA, UKRAYNA'DAN TAMAMEN GERİ ÇEKİLMELİ"

Kabul edilen kararda, Rusya'nın işgalinin üç yıl boyunca devam ettiği ve bunun yalnızca Ukrayna değil, diğer bölgeler ve küresel istikrar açısından da "yıkıcı ve uzun vadeli sonuçlar doğurduğu" vurgulandı.

AB ülkelerinin desteğiyle kabul edilen karar, savaşın sona erdirilmesi ve Rusya'nın Ukrayna'nın uluslararası alanda tanınan sınırlarından tamamen geri çekilmesi çağrısı yaptı.

Ancak, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınan kararların yasal bağlayıcılığı bulunmamaktadır.