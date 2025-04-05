Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında can kaybı arttı

Rusya'nın dün Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesine bağlı Kryvyi Rih kentini balistik füzelerle hedef aldığı saldırının bilançosu arıtıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, memleketine yönelik saldırıda can kaybının 18'e, yaralı sayısının ise 62'ye yükseldiğini duyurdu.

Zelensky, hayatını kaybedenlerden 9'unun, yaralılardan da 12'sinin çocuk olduğunu belirtti.

RUSYA, İKİNCİ KEZ VURDU

Zelensky, füzeli saldırının ardından kurtarma operasyonu sırasında Rusya'nın kenti ikinci kez vurduğunu belirtti.

Zelensky 'drone' ile gerçekleştirilen ikinci saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de yaralandığını aktardı.

Böylece Kryvyi Rih kentine yönelik saldırılarda toplam can kaybı 19'a, yaralı sayısı 69'a yükseldi.

"RUSYA'YA BASKI YAPMALIYIZ"

Zelensky şu sözleri kullandı:

Rusya'nın bugün sahip olduğundan daha derin bir kin, alçaklık ve nefret düzeyi yoktur. Rusya'nın sivillere, şehre yönelik bu saldırısının dünyadan bir karşılık görmeden kalmaması hayati önem taşıyor.



Evet, savaş bitmeli. Ama bitirmek için, bazı şeyleri isimleriyle anmaktan korkmamalıyız. Bu savaşı sürdüren ve dünyanın savaşı bitirme yönündeki tüm önerilerini görmezden gelene baskı yapmaktan korkmamalıyız.



Ateşkesi seçmek yerine çocukları öldürmeyi tercih eden Rusya'ya baskı yapmalıyız. Hayatları kurtarmak için kapasitemizin yettiği her şeyi yapmalıyız.